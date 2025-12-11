アメリカの中央銀行にあたるFRB=連邦準備制度理事会は、3会合連続となる政策金利の引き下げを決めました。FRBは10日、金融政策を決める会合を開き、政策金利を0.25%引き下げることを決めました。労働市場を下支えするための3会合連続の利下げで、政策金利の上限は3.75%となります。ただ、決定には12人の出席者のうち3人が反対しました。また、FRBは今後の政策金利の見通しを示し、来年の利下げは1回にとどまると見込んでいます。FR