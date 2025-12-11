モロッコで建物が倒壊です。北アフリカ・モロッコの北東部の都市フェズで10日、隣接する建物2棟が倒壊しました。合わせて8世帯が居住していて、少なくとも22人が死亡、16人がけがをしたということです。倒壊の原因は分かっていませんが、地元紙によりますと、倒壊した2棟は建築基準に従って建てられていたものの、その後、増築されていました。