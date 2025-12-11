9日、神奈川県伊勢原市の日向山で発生した山火事は依然鎮圧に至らず、11日もヘリコプターによる消火活動が行われています。9日、伊勢原市の日向山で発生した山火事は、火や煙の勢いは収まっているもののいまも鎮圧には至っていません。神奈川県は10日夕方、「消火の能力が不足するため」として自衛隊に災害派遣を要請し、消防によりますと11日は午前7時半から自衛隊と消防のヘリコプターあわせて5機で放水による消火活動が行われて