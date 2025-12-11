特殊詐欺被害が深刻さを増すなか、警察庁は、国際電話や詐欺に使われた番号からの電話をブロックする無料アプリの開発を民間企業に求め、基準を満たすものを「警察庁推奨アプリ」として認定することを決めました。警察庁によりますと犯人側からの接触方法で携帯電話の占める割合が増加しているということです。携帯電話にかかってくる詐欺と疑われる電話をブロックできるアプリは現状では民間企業が有料で提供していますが、広がり