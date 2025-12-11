タレント藤田ニコル（27）、俳優稲葉友（32）が11日、双方のインスタグラムを更新。妊娠を発表した。2人は23年8月に結婚を発表。ともに声明を発表した。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です。出産は春頃を予定しております」と発表した。◇◇◇以下、発表全文。皆様へ師走の候、皆様におかれましてはご健勝