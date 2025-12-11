とんかつ専門店の「かつや」では、2025年12月11日から14日の4日間限定で「年末感謝祭」を開催します。4商品が税抜200円引き！期間中、定番の「カツ丼（竹）」、特製ソースを使用した「ソースカツ丼（竹）」、サクサクでやわらかい"とんかつ"がシンプルに味わえる「ロースカツ定食」、とんかつを楽しめるカレー「カツカレー（竹）」の4商品が、いずれも税抜200円引きで楽しめます。店内飲食のほか、テイクアウトもお得な価格で利用