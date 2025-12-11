五城目町の一部地域の約1,600軒で停電が発生しています。原因や復旧の見通しはわかっていません。東北電力ネットワークによりますと、11日午前9時25分ごろ、五城目町の一部地域の約1,600軒で停電が発生しました。停電しているのは、内川浅見内地区の約100軒、内川黒土地区の約50軒、内川湯ノ又地区の約100軒、馬場目地区の約400軒、富津内下山内地区の約100軒、富津内富田地区の約100軒、富津内中津又地区の約200軒、久保地