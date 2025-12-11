セブン‐イレブンで展開する化粧品ブランドのパラドゥは11月28日、「パラドゥミニネイル」から冬の新色を発売しました。■火・風・地・水をイメージした4色！同商品は、ワンシーズン使い切りサイズのネイルカラー。爪への密着力の高い成分を配合しており仕上がりが持続する他、ムラになりにくい平筆、すばやく仕上がる速乾処方も特徴となっています。冬の新色には、“12星座エレメント”をテーマに、火・風・地・水をイメージし