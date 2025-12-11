【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46の13thシングル『Unhappy birthday構文』の“BACKSメンバー”によるライブ『13th Single BACKS LIVE!!』が、12月9・10日にぴあアリーナMMで開催された。本稿ではそのオフィシャルレポートを掲載する。 ■「愛季ちゃんは二期生の母にもなってほしい！」（大沼晶保） 櫻坂46が『BACKS LIVE!!』を実施するのは、今年7月上旬に千葉・幕張メッセ ベントホール