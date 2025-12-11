卓球の「WTTファイナルズ香港2025」は11日、2日目を迎える。WTTシリーズの年間王者を決める注目の国際大会であり、世界のトップ選手たちによる熱戦が繰り広げられている。この日は、女子シングルスで日本選手同士による直接対決が2試合実現。実力者たちが、香港の大舞台で火花を散らす。 ■2日目で迎える注目の同士討ち 今大会、日本女子は中国の7選手に次ぐ6人がエントリー。第二勢力としての存在感を示す中、早く