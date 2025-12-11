タレントの藤田ニコル（27）が11日、第1子を妊娠していることを発表した。目標通りに進んでいる人生プランだ。自身の母が25歳で結婚していることもあり、10代のころから「25歳で結婚したい」と理想の結婚時期を掲げていた通り、25歳だった2023年8月4日に俳優の稲葉友（32）と結婚したことを発表。この日が「一粒万倍日」と「天赦日」、「大安」が重なった日だったことから“最強開運日婚”と話題になった。また、結婚後に