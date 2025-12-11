3年連続の開催となるボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」は16〜21日の6日間で覇を競う。大一番を前に、今年もGP戦士18人に特別連載「金冠への道」で意気込みを聞く。▽末永和也（5位、初出場）若きダービー王が初のグランプリに挑む！！末永和也（26）は今年27節走って13優出7V。その中には、地元からつの記念に、津ダービーも含まれる。昨年は同じ佐賀支部から定松勇樹がSGを勝ったが、今年もニュースターが誕生し