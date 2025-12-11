Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。奮発して買った繊細なニット。大切にしていたはずなのに、いつの間にか首元がヨレヨレに…。そんな悲しい経験を2度と繰り返したくない一心で、衣類を守ることに特化した「Hanger Revolution」を試してみました。結論から言うと、もっと早く出合いたかったです。旅好きにも刺さる「変形」ギミック