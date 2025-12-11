オイシックス新潟は11日、楽天を戦力外となった宮森智志投手と契約合意に至ったと発表した。宮森は21年育成ドラフト1位で楽天に入団し、1年目の22年7月30日に支配下登録されると、初登板となった同年8月2日のロッテ戦から22試合連続無失点を樹立するなど、同年は26試合に登板して、1勝1敗7ホールド1セーブ、防御率1.54とブレイク。2年目以降は24試合、9試合、今季は10試合に登板したが防御率10.50と精彩を欠き、シーズン終了