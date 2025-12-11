理不尽な要求を突きつけるクレーマー。対応するお店側も慎重になると思いますが、そんな状況に遭遇してしまった他のお客さんもなんだかいたたまれない気持ちになりますよね。筆者の友人B子の体験談をお届けします。 店内に響き渡る怒声 ある日B子はスーパーで食材の買い物をしていました。会計を済ませ品物を袋に詰めていると、サービスカウンターの方から男性の大きな声が聞こえてきまし