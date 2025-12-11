新エントリースマホ「Redmi 15 5G」が日本で12月19日に発売！Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は11日、同社が展開するコストパフォーマンスを重視した「Redmi」ブランドにおける新商品として5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「Redmi 15 5G」（Xiaomi Communications製）を日本市場において発売すると発表しています。発売日は2025年12月19日（金）より順次で、発売に先立って12月11日（