11月28日（金）に『大河ドラマ べらぼう 蔦重栄華乃夢噺 四』（ノベライズ）が発売され、そこには驚きの展開が記されていました。かつて蔦重（横浜流星）の元を去って行った瀬川改め瀬以（小芝風花）が、駕籠屋の女将として再び登場するというのです。もしその場面が大河ドラマでも再現されるなら、視聴者にとってこれほど嬉しいことはありません。果たして二人はどのような再会を果たすのでしょうか？せっかくなので、今回は実在