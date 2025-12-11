TBSの出水麻衣アナウンサー（41）が10日、自身のインスタグラムを更新。ノーベル賞の取材で訪れているスウェーデンでのオフショットを公開した。出水アナは「スウェーデンにて、ノーベル賞の取材をしています」と報告。「京都大学の北川進さんのお話を伺ったり、ストックホルムの落ち着いた美しい街並みを届けしたりと、充実の毎日です」と明かし、ノーベル化学賞を受賞した北川進京都大特別教授（74）にインタビューする様子など