元モーニング娘。の辻希美（38）が10日までに、インスタグラムを更新。三男の誕生日を祝福した。辻は「昨日はこあ7歳のお誕生日でこあの仲良しのお友達を呼んで誕生日会をしましたぁ」と報告。「仲良しのお友達の兄弟も集まり児童館状態」だったと明かしつつ「昨日は沢山の友達に囲まれてこあ7歳のお誕生日大成功だったよ」と振り返った。写真では、誕生日会での家族ショットや、友人家族らとの集合写真を載せたほか、生まれた頃の