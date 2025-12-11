ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が10日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。「紅葉見に行きたいなみなさん、おやすみなさいいつも眠そう顔」とコメントし、近影を投稿。縦ラインの入ったニットにミニスカートとロングブーツを着用しており、絶対領域をチラ見せさせている。この姿にフォロワーからは「スタイル抜群」「最高の丸みです」「めちゃくちゃ大きくてトップスから目立ってるね」とコメントが寄せられて