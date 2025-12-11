ネプチューン名倉潤（57）が10日までにインスタグラムを更新。子どもが18歳の誕生日を迎えたことを報告した。名倉は「今日は息子の18歳成人の誕生日でした」と報告し、家族で祝福する様子を投稿。息子とのツーショットや、家族で乾杯をする様子を公開している。続けて「息子のサプライズの手紙に泣きました本当に健康で心の優しいかっこいい息子に育ってくれてありがとうこれからも父として全力で支えます!手紙にあったように