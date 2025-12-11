青森県東方沖を震源とする８日の地震後、同県八戸市柏崎の「ＮＴＴ青森八戸ビル」屋上に設置された高さ約７０メートルの鉄塔に損傷が見つかった。地震が再び起こった際に倒壊の恐れがあるとして、市は１１日、ビル周辺の４８世帯に避難指示を出した。市が近くの公民館を避難所として開設したほか、ＮＴＴ東日本は避難者にホテルを手配したという。ＮＴＴ東によると、９日に鉄塔の損傷を確認。１０日にドローンを使った点検で、