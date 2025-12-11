【WWE】RAW（12月8日・日本時間9日／ミズーリ・カンザスシティ）【映像】車のルーフで衝撃技 ステージ裏で病院送りの惨劇卑劣を通り越して過剰かつ非道なモンスター軍団の3人と「謎の1人」の総攻撃に“陽キャラ”レスラーが病院送りに。バックステージで追い回され、駐車場での目を疑う光景に実況も思わず「もうやめてくれ〜！」と悲痛な声をあげる一幕があった。ローガン・ポールとLAナイトが対戦。同僚レスラーの襲撃劇に怒