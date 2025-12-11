タレントの朝日奈央（31）が10日までに、インスタグラムを更新。11月に歌舞伎俳優中村橋之助（29）と婚約を発表した親友の元乃木坂46能條愛未（31）を祝福した。朝日は冒頭で「愛未ーー!結婚おめでとう」と祝福。「愛未と出会ってから15年」とし、「初めて喋ったのが、高校一年生の時に愛未に消しゴムを借してもらった時笑お昼休みは一緒にお弁当を食べて、放課後には原宿行ったり、カラオケ行ったり、お泊まり会したり」と振