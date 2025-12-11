にしき食品はNISHIKIYA KITCHEN（ニシキヤキッチン）ブランドの季節限定商品「ショコラビーフカレー」を11月20日から直営店7店舗と公式オンラインショップで発売した。クリスマスからバレンタインのホリデーシーズンに合わせて数量限定で販売する。「ショコラビーフカレー」は、欧風カレーソースをベースに、スパイスと相性の良いビターチョコレートを使用した中辛タイプのカレー。ほろ苦いカカオが香る大人の味わいを楽しめる