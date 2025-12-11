秋田地方気象台は「大雨と雷及び突風に関する秋田県気象情報」を午前5時56分に発表しました。県内では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となるところがある見通しです。11日昼前から夜遅くにかけて、土砂災害に警戒してください。また、低い土地の浸水や河川の増水、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうにも注意が必要です。11日は低気圧が北海道地方を通過して千島近海に進み、寒冷前線が東北地方を通過する見込みです