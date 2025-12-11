プロボクシング4階級制覇王者で現WBA世界バンタム級9位・井岡一翔が、今年の大みそかに行われる試合で、15歳以下の子ども50組100人（子供と保護者）を招待することが所属ジムから発表された。井岡の申し出により、彼自身のファイトマネーから捻出されることも10日の発表で明らかとなった。観戦応募は、志成ジム公式サイトの応募フォームを通じて行える。応募期間は12月10日正午12時〜同16日午後11時59分までとなっている。その井岡