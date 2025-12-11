サッカーJ3の鹿児島ユナイテッドFCは、新監督に村主博正氏が就任すると発表しました。村主氏は静岡県出身の49歳。2022年～2023年6月までいわきFCの監督を務め、2024年～2025年までファジアーノ岡山のコーチを務めていました。村主氏は「地域の皆さまと共に成⻑を続けるチームで指揮を執る機会をいただき、⼤変光栄に思います。目標であるJ3優勝､J2昇格を達成するために、相&#