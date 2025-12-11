◇カーリングミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（１０日、カナダ・ケロウナ）女子決定戦第１戦で日本代表（世界ランク５位）フォルティウスがノルウェー（同７位）に６―５で勝利し、８大会連続五輪出場を決めた。３―３で迎えた第５エンド（Ｅ）。スキップ・吉村紗也香の好ショットが光り、不利な先行で１点獲得の４―３で折り返し。一進一退の攻防が続く後半、第９Ｅに１点を取らせ、５―５の最終第１０Ｅは有利な後攻で