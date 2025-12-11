ドジャースのＤ・ロバーツ監督が１０日（日本時間１１日）、ウィンターミーティング会場で米ＳＮＬＡ局のインタビューを受けた。ド軍は前メッツの守護神Ｅ・ディアス獲得が報じられた。「もちろんまだ正式ではない。彼は球界最高、または最高クラスのクローザーであり、ブルペンの後ろを安定させる存在だと思っている。我々のブルペンは本来、強みのはずで、昨年はそう見えなかったかもしれないが、何人かは確実に復調すると思