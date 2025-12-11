公正取引委員会部品製造に必要な金型を下請け業者に無償で保管させたとして、公正取引委員会は電動工具大手「マキタ」（愛知県安城市）の下請法違反（不当な経済上の利益の提供要請）を近く認定し、再発防止を求め勧告する方針を固めた。関係者への取材で11日、分かった。関係者によると、同社は遅くとも昨年以降、長期間発注の見込みがないにもかかわらず、電動工具などの製造に使う計約3千個の金型を下請け業者約80社に無償