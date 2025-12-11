気象庁が「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表したことを受け、対象地域の自治体が正確な情報発信に腐心している。住民も手探りで備えを進めている。「正しい知識について、あらゆる市町村の媒体を通じて広報をお願いしたい」。青森県の宮下宗一郎知事は１０日、県内４０市町村の代表者との緊急オンライン会議でこう求めた。震度５弱を観測した横浜町は１日２回、防災行政無線で備えを再確認するよう呼びかけを始