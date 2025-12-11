日本のエコノミストがこのほど、日本政府や産業界はレアアースの輸出規制を特に警戒していると指摘した。日本はここ数年、レアアースの調達先の多様化、代替技術の開発、国家備蓄の強化、リサイクルの促進といった措置の実施を加速させ、中国に依存する状況から脱却しようとしている。関連の統計を見ると、日本のレアアース輸入では、中国への依存度が以前の約90％から現在は約60％まで低下した。しかし、日本は依然として重要品目