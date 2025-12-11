指揮官への風当たりが強まり、解任が取り沙汰されるなか、主軸が強い覚悟を示した。現地12月10日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第６節で、レアル・マドリーがマンチェスター・シティとホームで対戦。28分にロドリゴの９か月ぶりの得点で先制したものの、35分にCKからニコ・オライリー、43分にアーリング・ハーランドにPKでゴールを奪い返され、１−２で逆転負けを喫した。直近の８試合でわずか２勝。不甲