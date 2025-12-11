10日の衆議院予算委員会で、科学技術予算が議論となった。【映像】中国が大学向け研究開発予算を大きく伸ばすグラフ質問に立った国民民主党の玉木雄一郎代表は、グラフを示しながら「ちょっとこれ見てください。大学向けの研究開発予算の推移なんですが、これ見るとね、やっぱり日本の財政のあり方とか予算配分のしかた変えなきゃいけないなと思うのは、中国は大学向けの研究開発予算をこの20年で24.5倍にしています。お隣韓国