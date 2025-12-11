バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が11日までにインスタグラムを更新。友人が死去したことを伝え、悲しみをつづった。高嶋は「仲の良かった友人が旅立ちました」と切り出し、「私には後悔しか残らず、ああすれば良かった、こうすれば良かったと…けどそれも自己満足なんだろうかと思い、悲しみにくれてます」と吐露。「私のコンサートにもよく1人でふらっと来てくれてました。良く笑う子でした。年下だけど学ぶことの多い人でした」