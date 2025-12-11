メッツの主砲、ピート・アロンソ内野手（３１）がオリオールズに移籍することが１０日（日本時間１１日）に決まった。複数の米メディアが相次いで報じたもので、契約は一塁手としては史上最高となる「５年総額１億５５００万ドル（約２４２億円）」で決着した。今季３８本塁打、ＭＬＢ通算２６４発男が新天地に渡る。２０２６年シーズンまで残されていた契約を破棄し、ＦＡ市場に参戦。?剛腕代理人?ボラス氏のバックアップを受