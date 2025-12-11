英仏独首脳と会談したウクライナのゼレンスキー大統領＝8日、ロンドン（ロイター＝共同）【キーウ、ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスによると、ウクライナは10日、米国がウクライナとロシアに示した和平案の修正案を米側に提示した。領土を巡るロシアとウクライナの対立点解消に向けて新たな提案を盛り込んだ。11日に米国とウクライナの軍高官がオンラインで内容を協議する。早期の和平合意実現を目指すトランプ