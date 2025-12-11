UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第6節2日目が10日に行われた。首位アーセナルは、FWノニ・マドゥエケの2得点とFWガブリエル・マルティネッリの1ゴールでクラブ・ブルージュに3-0で快勝。開幕6連勝を達成した。マンチェスター・シティは敵地でレアル・マドリーと激突。FWアーリング・ハーランドのPK弾で2-1の逆転勝利を飾り、決勝トーナメントへのストレートイン圏内となる4位に浮上した。前回王者のパリSG