ラグビーの全国大学選手権は１４日に３回戦４試合が行われる。京産大（関西２位）は、慶応大（関東対抗戦５位）と東大阪市花園ラグビー場で対戦。元日本代表ＳＯの広瀬佳司監督が就任後は４季連続で４強入りしており、悲願の大学日本一に向け、弾みをつけたい初陣になる。昨季、国立の準決勝は１９−３１で早大に完敗。先発出場したＷＴＢ小林修市（４年＝京都成章）は「もう１回やって（早大に）勝てるか？そう考えたら、ま