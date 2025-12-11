米連邦議会の議事堂＝10月、ワシントン（アナトリア通信提供・ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米下院は10日、2026会計年度（25年10月〜26年9月）の国防予算の大枠を決める国防権限法案を可決した。軍事面で台頭する中国をにらんで台湾への支援を継続するほか、トランプ政権が消極的なウクライナへの支援も盛り込んだ。法案は上院による可決を経て大統領の署名で成立する。法案は総額約9006億ドル（約140兆円）の支出を承認