東京ミッドタウンは2026年1月2日〜4日、新年のイベント「東京ミッドタウンのお正月2026」を開催する。おおきな福笑い期間中は、獅子舞や振る舞い酒といった伝統行事に加え、体験型アートや和楽器演奏会など、多岐にわたるコンテンツを提供する。アトリウムでは、TOKYO MIDTOWN AWARD受賞アーティストによる「おおきな福笑い」を開催する。ビッグサイズの「福笑い」を全身を使って楽しめる体験型アートで参加無料。「おおきな福笑い