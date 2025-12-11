楽天証券は、第9回「楽天証券ファンドアワード」において、利用者投票により選ばれた「最優秀ファンド」7本を発表した。新NISA開始以降、投資初心者の参加が増える一方で、資産配分を見直す動きも広がりつつあるという。楽天証券株式会社は2025年12月9日、第9回「楽天証券ファンドアワード」の結果を発表した。本アワードは、楽天証券が取り扱う投資信託の中からノミネートファンドを選出し、利用者の投票によって「最優秀ファンド