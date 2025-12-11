アイドルグループ・SUPER EIGHTの横山裕が、きょう11日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『トークィーンズ』(毎週木曜23:00〜)に出演。過去の恋愛や結婚に関する話を赤裸々に初披露する。横山裕「バラエティはもちろん、俳優としても第一線で活躍するあのスーパーアイドル」と紹介された横山は、照れながら登場。漠然とした結婚願望はあるものの、あまり現実的には考えられていないと自己分析し、好きになった瞬間を頂点にど