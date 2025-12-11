UiPathは12月10日、NTTデータ・ウィズとエージェンティックオートメーションおよびビジネス・プロセス・アウトソーシング（以下、BPO）の日本市場での展開を加速するための協業に向けた基本合意を締結したと発表した。協業においては、両社が共同で日本市場向けのビジネスプランを策定・推進する。NTTデータ・ウィズは、同社が運用するBPO現場にUiPathのエージェンティックオートメーションを導入し、業務の効率化と品質向上を図る