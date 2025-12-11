2026年北中米W杯1次リーグF組の森保ジャパンは、3戦目を6月25日にアメリカ中南部のダラスで行う（日本時間26日午前8時開始）。現時点で相手は未定。欧州プレーオフB組のウクライナ（FIFA世界ランキング28位）とスウェーデン（43位）、ポーランド（31位）とアルバニア（63位）が3月26日に対戦し、勝者同士による決戦（3月31日）を制した国が相手となるからである。【チュニジア】アフリカ予選10戦無失点 堅守が光る「カルタゴの鷲