浜崎あゆみ（47）がマカオ公演を中止することが9日、自身のSNSを通じて発表された。上海に続き、ツアー最終日のマカオも中止、台湾有事をめぐる高市早苗首相（64）の発言はエンタメ界に大きく影響している。【写真】小泉今日子“降臨”で新宿2丁目が大盛り上がり…浜崎あゆみ、深田恭子、さらにトレンディー女優からのゲイタウン列伝先月28日、上海で行われた「バンダイナムコフェスティバル2025」ではライブ演奏中に強制終了