東京都心部の高層ビル群財務省と内閣府が11日発表した10〜12月期の法人企業景気予測調査は、大企業全産業の景況判断指数（BSI）がプラス4.9だった。プラスは2四半期連続。化学工業で自動車向け製品の需要が増加したほか、食料品製造業で原材料高などコスト増の価格転嫁が進んだことが寄与した。大企業の製造業はプラス4.7。トランプ米政権の高関税政策の影響を受けていた自動車・同付属品製造業はプラス6.5となり、2四半期連続