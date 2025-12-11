立憲民主、公明両党は11日の衆院予算委員会理事会で、2025年度補正予算案の組み替え動議を共同提出すると伝えた。基金への積み立てを削減し、低所得者への現金給付や、電気・ガス料金の補助期間の延長などを盛り込む。