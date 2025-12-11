アメリカのメディア大手「ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー」の買収をめぐり、トランプ大統領は傘下のニュースチャンネル「CNN」も売却対象に含まれるべきだとの考えを示しました。アメリカトランプ大統領「どんな取引であっても、CNNが取引の一部として売却されるか、別途、売却されることを保証する必要がある」トランプ大統領は10日、「ワーナー」の買収に関連して、傘下の「CNN」も売却対象に含まれる必要があるという